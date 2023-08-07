Еще два бесплатных биноскопа установят в Пскове, третий уже стоит на набережной реки Великой. Почему первый установленный биноскоп пришлось переставить, рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Биноскопы ставят на видовые точки, и мы понимаем, что есть более привлекательные места, например, в Финском парке, у Троицкого собора. Но дело в том, что устанавливаются они в рамках проекта "Сердце Пскова". И там есть определенные границы, которые идут до улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту и ведут туда, где изначально был установлен биноскоп. Это место было выбрано в зимний период, когда была хорошая просматриваемость, грубо говоря. Просто не учли кроны деревьев, поэтому биноскоп пришлось переставить», – рассказала Ирина Иванова.
На главной набережной Пскова будет установлено три смотровых бинокля, продолжила Ирина Иванова, в том числе для маломобильных групп населения.
Ирина Иванова добавила, что в дальнейшем планируется установить биноскопы в других интересных локациях города.