Общество

Еще два бесплатных биноскопа установят в Пскове

Еще два бесплатных биноскопа установят в Пскове, третий уже стоит на набережной реки Великой. Почему первый установленный биноскоп пришлось переставить, рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Биноскопы ставят на видовые точки, и мы понимаем, что есть более привлекательные места, например, в Финском парке, у Троицкого собора. Но дело в том, что устанавливаются они в рамках проекта "Сердце Пскова". И там есть определенные границы, которые идут до улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту и ведут туда, где изначально был установлен биноскоп. Это место было выбрано в зимний период, когда была хорошая просматриваемость, грубо говоря. Просто не учли кроны деревьев, поэтому биноскоп пришлось переставить», – рассказала Ирина Иванова.

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На главной набережной Пскова будет установлено три смотровых бинокля, продолжила Ирина Иванова, в том числе для маломобильных групп населения.

«Для одного из биноскопов появится полностью новая смотровая площадка - на улице Воеводы Шуйского, напротив Мирожского монастыря. Второй биноскоп — это ТЭЦ на Великой, он уже установлен. Третий биноскоп планировалось установить на нижней набережной, но из-за весеннего ледохода решили не рисковать. Он будет установлен также неподалеку от ТЭЦ-18, при этом у него будет иной ракурс для обзора. Биноскопы будут бесплатными, никаких монеток кидать для просмотра не придется», – заметила гостья студии.

Ирина Иванова добавила, что в дальнейшем планируется установить биноскопы в других интересных локациях города.