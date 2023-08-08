Общество

Чаще всего псковичи используют Госуслуги для записи к врачу — Виталий Рахманов

Самыми частыми обращениями на сайте Госуслуг в Псковской области в 2023 году стали запись на прием к врачу, получение сведений из государственного реестра налогоплательщиков и обращения к судебным приставам. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Псковичи обращаются на Госуслуги достаточно активно. По данным портала, на сегодняшний день их уже более 400 тысяч - зарегистрированных и имеющих подтвержденную учетную запись. Из них процент активных пользователей, конечно, меньше, порядка 280 тысяч. Самая востребованная услуга на сегодняшний день – это запись на прием к врачу, на сегодняшний день это 257 тысяч обращений», – рассказал Виталий Рахманов.

Вторая по популярности услуга – это получение сведений из государственного реестра налогоплательщиков, таких обращений порядка 81 тысячи. На обращения к судебным приставам пришлась 71 тысяча обращений.

Пособия на детей и беременных женщин - 42 тысячи обращений. Переход права недвижимости - 29 тысяч обращений. Также в топ попала такая услуга как «Подача заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)», это 19 664 обращения.