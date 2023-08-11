Общество

Отдел по конвоированию псковского УФСИН организовал две добровольческие акции

Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области в очередной раз принял участие в добровольческих акциях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Что такое оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области знают совершенно точно. Благодаря активной жизненной позиции юрисконсульта подразделения Ольги Ивановой учреждение хорошо знают и в детских социальных учреждениях, и в зоозащитных организациях нашего города», - отметили в ведомстве.

Посетить региональное представительство Российского детского фонда личный состав отдела по конвоированию планировал заранее. Общими усилиями в рамках акции «Здравствуй, школа» сотрудникам удалось собрать добровольные средства и приобрести рюкзаки, мягкие игрушки и сладкие презенты для школьников.

Также отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области принял участие в волонтерской акции «Бескорыстная дружба», передав в зооприют «Шанс» корма, крупы, медикаменты. Встреча с собаками по традиции завершилась прогулкой вдоль побережья реки.

«Спасибо моим коллегам, которые поддерживают такие инициативы. Помогать можно и нужно, ведь милосердие и сострадание – это, пожалуй, главные человеческие качества после честности и порядочности. А нам, как сотрудникам УИС, сочетать в себе все эти личностные характеристики положено еще и по долгу службы», - подчеркнула капитан внутренней службы Ольга Иванова.