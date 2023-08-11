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Общество

Свыше 30 вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей открыты в ООО «ПсковАгроИнвест»

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Свыше 30 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. На предприятии открыты следующие вакансии: Репродукторный участок свиней работник по уходу за животными – 30 000 рублей, Цех переработки молока лаборант – от 30 000 рублей. Цех переработки уборщица – от 25 000 рублей,

упаковщик-весовщик – от 40 000 рублей,

грузчик – от 50 000 рублей,

обвальщик – от 50 000 рублей. Столовая уборщица-посудомойка – 25 000 рублей,

повар – 35 000 рублей. Зерносушильный комплекс слесарь-ремонтник – от 35 000 рублей.

подсобный рабочий (временно) – от 40 000 рублей. Служба главного энергетика электрогазосварщик – от 35 000 рублей,

электрик – 40 000 рублей,

инженер по обслуживанию и ремонту роботов – от 50 000 рублей,

слесарь-сантехник – от 35 000 рублей,

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – от 50 000 рублей. Служба АМПП слесарь по молочному оборудованию – от 30 000 рублей. Цех деревообработки станочник – от 35 000 рублей. Транспортная служба автоэлектрик – 40 000 рублей,

водитель категории В, С, Е – 70 000 рублей,

тракторист – от 30 000 до 100 000 рублей,

водитель категории В – от 35 000 рублей. Элеватор-Псков слесарь-ремонтник - от 35 000 рублей,

слесарь-сварщик – 35 000 рублей. Ветеринарная служба оператор по ветеринарной обработке – 25 000 рублей. МТФ «Стремутка» доярка – от 35 000 рублей.

подсобный рабочий – от 40 000 рублей,

работник по уходу за животными – от 45 000 рублей,

телятница – от 35 000 рублей. МТК «Ажово» оператор РДУ - от 40 000 до 60 000 рублей,

скотник – 40 000 рублей,

племучетчик – от 20 000 рублей,

электрик – 50 000 рублей. Птицефабрика «Писковичи» ​подсобный рабочий – от 25 000 рублей. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел кадров: 33-13-03 (добавочный 58, 59). Резюме можно прислать по электронной почте: aoa@pskovagro.ru. Смотрите также Необходимые всем и каждому: ООО «ПсковАгроИнвест» 20 лет