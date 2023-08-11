Количество вакансий в строительной сфере СЗФО выросло на 47% за год

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западе страны откликаются в среднем до 3 кандидатов.
По данным сервиса hh.ru, сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).
Год назад, в июле 2022, на одну строительную вакансию по регионам СЗФО приходилось в среднем 4 резюме. Сейчас - 3. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3.
Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионах СЗФО за полгода увеличился на 5 600 руб. (до 68 549 руб.). Сильнее всего доходы могли выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26 000 руб.), Архангельской области (рост почти на 17 000 руб.). Между тем есть и регионы, где работодатели, наоборот уменьшили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7 000 руб., в Калининградской области падение почти на 5 000. При этом уровень зарплатных ожиданий соискателей в регионах СЗФО за год вырос на 10 000 (до 77 000).
|
Регион
|
Динамика вакансий за год
|
Динамика резюме за год
|
Уровень конкуренции
|
Средняя зарплата
|
Динамика дохода за год
|
Санкт-Петербург
|
43%
|
-11%
|
3,5
|
80 000 ₽
|
8 740 ₽
|
Ленинградская область
|
62%
|
-12%
|
1,7
|
65 842 ₽
|
5 900 ₽
|
Республика Коми
|
52%
|
-6%
|
3,1
|
75 883 ₽
|
-7 117 ₽
|
Псковская область
|
65%
|
-11%
|
1,6
|
47 353 ₽
|
7 590 ₽
|
Новгородская область
|
79%
|
-18%
|
1,6
|
60 410 ₽
|
-7 705 ₽
|
Калининградская область
|
60%
|
-14%
|
3,6
|
50 468 ₽
|
-4 969 ₽
|
Архангельская область
|
22%
|
-10%
|
2,2
|
80 422 ₽
|
16 974 ₽
|
Мурманская область
|
29%
|
-12%
|
2
|
89 479 ₽
|
26 284 ₽
|
Республика Карелия
|
53%
|
-10%
|
1,9
|
59 582 ₽
|
2 002 ₽
|
|
Северо-Западный ФО
|
47%
|
-11%
|
3
|
68 549 ₽
|
5 649 ₽
По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки помимо основной работы.