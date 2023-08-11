Общество

Закредитованные: как помочь попавшим в долговую яму псковичам

В России наблюдается бум розничного кредитования. Рост выдачи потребительских кредитов подскочил в два раза по итогам первого полугодия. Вместе с выдачей займов увеличивается и запрос на реструктуризацию кредитов.

Справляются ли псковичи с долговыми обязательствами, есть ли пути выхода из сложной финансовой ситуации и как не влезть в новые долги, пытаясь списать существующие, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Как я влез в кредит

Взять кредит, чтобы погасить кретитку или другие три кредита? Это только кажется комичным. Таких историй множество, и среди них есть как ситуации не самого лучшего стечения обстоятельств, так и случаи, скажем так, финансовой недальновидности.

«Я - шопоголик. Была одно время популярна одноименная книжка. Так вот, это про меня. Люблю тратить деньги, даже если их у меня нет. Плюс шоппинг - своего рода психотерапия. Проблемы на работе — иду в магазин, поссорилась с любимым человеком — покупаю себе что-нибудь. Особое зло для меня в этой ситуации — кредитные карты, которые одно время банки навязывали очень активно. Благодаря незапланированным покупкам, долг на моей кредитке вырос до половины ее лимита, и ежемесячные платежи стали ощутимой нагрузкой», - рассказала псковичка Алина.

По словам девушки, она твердо решила не тратить деньги на ненужные вещи, положить карту подальше и постепенно уменьшать долг. Но тут случилось непредвиденное — разбился телефон. «Для меня это практически рабочий инструмент. Поэтому в срочном порядке пришлось покупать новый. На модели, которые мне понравились, рассрочки не было — только кредит. Поэтому опять расплатилась кредитной картой», - заметила она. Тем самым, задолженность увеличилась на треть и обязательный платеж стал уже непосильным. «Пришлось брать кредит на несколько лет, чтобы закрыть кредитку», - призналась Алина.

Другая псковичка, Мария, дважды попадала в неприятные ситуации, стараясь помочь близким людям. По словам Надежды, все началось с того, что ей позвонила родственница и попросила помочь, добавить деньги на ремонт машины. «У меня была кредитная карта одного из банков, который затем переименовали. Я позвонила в банк и попросила объяснить условия снятия крупной суммы наличных по кредитной карте. Мне сказали, что не обязательно будет сразу вносить всю сумму, а можно платить частями, как по кредиту. Пару месяцев действительно я вносила на кредитку по 2.5 тысячи, а в третий месяц сумма обязательного платежа выросла до 16 тысяч»,- рассказала она.

Девушка отправилась в банк. Помимо нее, там было много недовольных клиентов. Оказалось, банк поменял условия погашения задолженности, никого не предупредив. «В итоге я взяла кредит, чтобы вернуть долг на кредитке»,- рассказала она.

В другой раз Мария занимала деньги на лечение мамы и невнимательно прочитала договор о кредитовании. В банке ей предложили сделать так, чтобы ежемесячный платеж был минимальным. «Но при этом не предупредили, что рассчитываться я буду 9 лет и переплата будет просто огромной. Когда я это поняла, взяла другой кредит, чтобы закрыть этот. Пока плачу его», - пояснила девушка.

Рекордная закредитованность

Статистика по объему выданных кредитов в Псковской области не отличается от бьющих рекорды общероссийских показателей. Как сообщили в Отделении банка России по Псковской области, в настоящее время в регионе наблюдается рост розничного кредитования: «По данным Банка России на 1 июля 2023 года кредитный портфель жителей региона вырос на 14,4% по сравнению с показателем на 1 июля 2022 года и составил 88,1 млрд рублей».

В Псковском отделении Сбербанка также подтвердили, что спрос на потребительские кредиты растет. «За первое полугодие 2023 года Сбербанк выдал псковичам порядка 6 млрд. рублей потребительских кредитов. Это в два раза выше, чем в первом полугодии 2022 года», - сообщили в банке.

Также кредитная организация отмечает и увеличение объема выданных потребительских кредитов, подпавших под рефинансирование: «Только за первые шесть месяцев текущего года объем рефинансированных потребительских кредитов составил порядка 2,2 млрд. рублей. Это в 2,6 раз выше, чем аналогичный показатель за первое полугодие прошлого года».

Для ограничения роста закредитованности граждан Банк России устанавливает более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, Центробанк ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал этого года. «Это лимиты, которые ЦБ устанавливает для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу рискованных потребительских кредитов. Новые меры снизят возможности банков и МФО выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и искусственно удлинять сроки кредитов», - отметили в Отделении Псков Банка России.

В отделении Цетробанка пояснили, что рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может нести дополнительные макроэкономические риски. Проблемы физических лиц с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике.

Страшное слово

Введение ограничительных мер призвано сделать структуру кредитования более здоровой. Но что делать псковичам, набравшим кредиты?

«Единственный способ освободиться от непосильных обязательств — это прохождение процедуры банкротства», - рекомендует арбитражный управляющий Михаил Атаманов.

По его словам, если раньше у людей не было инструмента для выхода из безнадежного кризиса закредитованности, то в октябре 2015 года приняты поправки в федеральный закон №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Они позволяют проходить процедуру банкротства, в том числе, и физическим лицам.

Михаил Атаманов отмечает, что банкротство — «это только слово страшное». «На самом деле это реабилитационная процедура, нацеленная на оздоровление экономики. Людей, находящихся в такой кризисной ситуации, много. Они вынуждены находиться в "серой зоне": они не устраиваются официально на работу, не регистрируют на себя имущество, соответственно они в полной мере не платят налоги и обязательные платежи в бюджет и, в принципе, находятся в депрессивном состоянии. Все это негативно сказывается на макроэкономике в масштабах страны», - пояснил он.

Арбитражный управляющий напомнил, что банкротство – это судебная процедура. Рассматриваются такие дела в Арбитражном суде по месту пребывания должника. В процессе судебного разбирательства должник должен доказать, что набирая кредиты, он имел возможность и намерение их обслуживать. «Если нет признаков недобросовестного поведения, для государства выгоднее такого человека освободить от обязательств. В таком случае арбитражный суд постановляет завершить процедуру реализации имущества и освободить гражданина от требований кредиторов, в том числе не заявленных при подаче заявления о банкротстве»,- рассказал он.

Нюансы процедуры

На сегодняшний день Михаил Атаманов ведет более 100 процедур по списанию долгов. А всего с 2015 года при его участии завершено более 600 таких дел.

«Бояться этого не нужно, это не никакое не “клеймо на всю жизнь“. Если должник при принятии на себя или исполнении обязательств не нарушал закон, никаких особенных негативных последствий это за собой не влечет. Но подходить к этому процессу надо ответственно и разумно», - предупредил арбитражный управляющий.

У такого способа списания долгов есть свои нюансы. «Это процедура не быстрая, сложная. Как правило, для её прохождения нужна помощь специалистов. Общая рекомендация перед банкротством: дать себе труд и почитать в открытых источниках, как это правильно делается. Если вы не понимаете, как это правильно работает, есть большая доля вероятности, что — вы нарветесь на проходимцев или мошенников», - сказал он.

По его словам, запустить процедуру можно только в том случае, если у человека возникают признаки неплатежеспособности. В данном случае, это не субъективное ощущение, что «тяжело платить», а конкретные цифры.

«Берем доход официальный человека, отнимаем прожиточный минимум (15,5 тысяч) на него и на детей, и смотрим, сможет ли он оставшейся суммой обслуживать кредиты. Например, женщина получает 30 тысяч рублей. У нее есть ребенок. Отнимаем два раза по пятнадцать - остается ноль. Если при этом нет машины и имущества, которое можно продать — она неплатёжеспособна» ,- разъяснил он.

Следующий нюанс — размер долга и срок просрочки. «Если человек должен больше 500 тысяч разным банкам и микрофинансовым организациям и он не обслуживает кредиты больше трех месяцев, у него возникает обязанность подачи заявления в арбитражный суд о банкротстве. Если он не делает этого - он нарушает закон. Если у него долг меньше 500 тысяч или меньше просрочка — у него нет обязанности, но есть право заявить о банкротстве, если при этом есть признак неплатежеспособности», - пояснил Михаил Атаманов.

Третий нюанс касается выбора обязательной фигуры в судебном процессе — финансового управляющего. В деле о банкротстве участвуют три стороны: должник, его кредиторы и арбитражный суд. Должник подает заявление в арбитражный суд. Суд рассматривает заявление, признает его банкротом, и начинается сама процедура. Она идет, как правило, 5-6 месяцев. И на первом заседании суд назначает в дело финансового управляющего. «Финансовый управляющий — обязательная фигура в деле. Без него процедуру не проведешь. Управляющего назначает суд, но того, чью саморегулируемую организацию укажет должник», - отметил Михаил Атаманов.

Выбор управляющего очень важен. С того момента того, как должника признают банкротом, он частично поражается в правах: не может распоряжаться счетами, картами, наличными деньгами и вообще любым своим имуществом. Все его финансовые операции проходят через управляющего. Поэтому важно, кто будет управляющий и где он физически будет находиться. «Крайне нежелательна ситуация, когда должник в Пскове, а его управляющий где-нибудь на другом конце страны. Здесь как в медицине. У вас проблема — вы идете к врачу, врач вами занимается. И не очень хорошо будет, если вы в Пскове, а ваш врач где-то за Уралом и будет вырезать вам аппендицит по ватсапу»,- пояснил наш собеседник.

По его словам, сейчас много предложений списать долги от различных фирм. Поэтому важно, чтобы должник понимал процедуру и задавал им главный правильный вопрос: «Где находится управляющий, который будет вести процедуру? Есть ли с ним прямая связь?».

«И вообще правильно сначала самостоятельно найти арбитражного управляющего для вашей процедуры, а уже потом решать вопрос, нужна ли вам какая-либо фирма или вообще юристы. Потому что юрист в процедуре банкротства – фигура не обязательная и как правило, не бесплатная»,- отметил Михаил Атаманов.

Презумпция виновности

«Банкротом признают по формальным признакам: признаки есть — вы банкрот. А вот вопрос об освобождении вас от обязательств решается в самом конце процедуры по результатам работы финансового управляющего»,- предупреждает Михаил Атаманов.

По его словам, в уголовных делах есть презумпция невиновности. В делах о банкротстве, наоборот, есть презумпция виновности: «Если человек приходит в суд с долгом в миллион и просит его списать, тогда суд делит поведение должника на неразумное и недобросовестное. В законе есть закрытый перечень событий, при котором должника могут не освободить от обязательств. Например, если будет доказан факт мошенничества или другой злой умысел».

Основная задача финансового управляющего — провести все мероприятия, предусмотренные законом, проверить заявление должника, поискать его имущество, пригодное для продажи, реализовать имущество, распределить средства, проверить самого должника на предмет отсутствия признаков недобросовестного поведения.

На последнем заседании суд рассматривает отчет управляющего и его ходатайство о завершении процедуры и выносит определение об освобождении должника от всех обязательств.

После прохождения процедуры банкротства у человека в течение нескольких лет будут ограничения на ведение определенной деятельности. Кроме того, в течение пяти лет он не сможет снова проходить процедуру банкротства. «Но по большому счету банкротство не влияет на жизнь человека», - отмечает Михаил Атаманов.

КСТАТИ

Также существует внесудебная процедура списания долгов. Для должника она совершенно бесплатна: для прохождения внесудебной процедуры не нужен ни арбитражный управляющий, ни юрист.

Внесудебная процедура проходит следующим образом: человек перестает платить кредиты, его кредиторы подают в суды. Дальше появляется судебное решение, приставы возбуждают исполнительное производство, блокируют карты, счета должника. И только в случае, если пристав убедится, что с должника взять совсем нечего, он прекращает исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания. «Только когда человек получает это постановление, он может идти с ним в МФЦ. Понятно, что всё это будет стоить должнику времени и нервов, но не денег. Это бесплатно. И если какая либо контора предлагает вам пройти банкротство через МФЦ с их помощью и просит за это деньги – это точно мошенники», - пояснил Михаил Атаманов.

Светлана Синцова