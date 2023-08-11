Общество

Борис Елкин: Военно-воздушные войска — главное звено обороны нашей страны

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-воздушных войск в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин | Telegram

«Поздравляю с этим знаменательным днем наших летчиков - военнослужащих и ветеранов 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка. Вы - главное звено обороны нашей страны, наша гордость и защита! Желаю вам здоровья и успехов в службе. Пусть ваше мастерство всегда будет на высоте!» – обратился к военным Борис Елкин.

Военные летчики и специалисты Военно-воздушных сил отмечают сегодня профессиональный праздник и 111-ю годовщину со дня образования ВВС России.