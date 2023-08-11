Игорь Иванов: Строительство — это сложный и ответственный труд

С Днем строителя жителей Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Глава облсовпрофа заметил, что в Псковской области многие строители состоят в профсоюзе жизнеобеспечения. «Благодаря вашей профсоюзной активности за последние годы были значительно улучшены условия труда во многих организациях. Нам всем есть еще, над чем совместно работать! Главное в профсоюзах — единство и солидарность. И благодаря единению мы достигнем новых успехов в защите прав человека труда!» - подчеркнул Игорь Иванов.
Он выразил строителям благодарность за преданность делу, профессионализм и трудолюбие.
«Желаю вам здоровья, успехов в работе, удачи во всех начинаниях и достижения новых вершин!» - заключил Игорь Иванов.