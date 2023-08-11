Общество

Николай Козловский: Профессия строителя широко востребована в обществе

Работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником – Днём строителя – поздравил глава Великих Лук Николай Козловский.

«Ваша профессия по праву является одной из самых созидательных и широко востребованных в обществе. Трудом строителей возводятся жилые дома и заводы, больницы и школы, прокладываются дороги и строятся мосты – создаётся всё, от чего зависит комфорт людей и развитие территорий», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

По его наблюдениям, город Великие Луки в последние годы стабильно показывает высокие темпы строительства – растут объёмы ввода в эксплуатацию жилья, открываются новые образовательные учреждения и спортивные объекты, преображаются скверы и дворы, модернизируется дорожная инфраструктура.

«Все эти значимые результаты достигнуты при вашем непосредственном участии, уважаемые строители. Сердечно благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность избранному делу. Выражаю глубокую признательность ветеранам строительной отрасли за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие Великих Лук. Уверен, что великолукские строители и в дальнейшем будут стремиться сделать наш город ещё более комфортным, красивым и современным», - подчеркнул глава города.

Николай Козловский пожелал всем работникам сферы строительства крепкого здоровья, роста профессионального мастерства, сил и энергии для новых свершений и успешной реализации намеченных проектов, добра, мира и благополучия.