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Общество

Выходить из автобуса раньше своей остановки посоветовали псковичам

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10 советов для повышения выносливости организма и укрепления здоровья жителям Псковском области дали в региональном комитете по здравоохранению. Значение имеет любой уровень физической активности, главное — не переусердствовать, отметили в облздраве. Псковичам рекомендуют: подниматься по лестнице вместо лифта; выйти на одну остановку раньше и пройти дальше остаток пути пешком; делать зарядку по утрам; каждый день гулять на свежем воздухе; сократить время, которое проводится лежа или сидя, и заменить его пусть не очень интенсивной, но физической активностью; выполнять разминку на рабочем месте; по выходным в теплое время года кататься на велосипеде, а зимой — на лыжах или коньках; контролировать количество шагов в день через приложение; добавлять новые упражнения в тренировки, чтобы работали разные группы мышц; найти единомышленников и вместе ходить на тренировки. «Физическая активность — вклад в здоровье и долголетие», - подчеркнули в профильном комитете.