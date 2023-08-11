Выходить из автобуса раньше своей остановки посоветовали псковичам

10 советов для повышения выносливости организма и укрепления здоровья жителям Псковском области дали в региональном комитете по здравоохранению.
Значение имеет любой уровень физической активности, главное — не переусердствовать, отметили в облздраве. Псковичам рекомендуют:
- подниматься по лестнице вместо лифта;
- выйти на одну остановку раньше и пройти дальше остаток пути пешком;
- делать зарядку по утрам;
- каждый день гулять на свежем воздухе;
- сократить время, которое проводится лежа или сидя, и заменить его пусть не очень интенсивной, но физической активностью;
- выполнять разминку на рабочем месте;
- по выходным в теплое время года кататься на велосипеде, а зимой — на лыжах или коньках;
- контролировать количество шагов в день через приложение;
- добавлять новые упражнения в тренировки, чтобы работали разные группы мышц;
- найти единомышленников и вместе ходить на тренировки.
«Физическая активность — вклад в здоровье и долголетие», - подчеркнули в профильном комитете.