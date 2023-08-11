Порядок заселения студентов в общежитие разъяснили первокурсникам

Как проходит заселение студентов в общежитие, разъяснили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».
Когда распределяют комнаты, в первую очередь, их получают льготники:
Остальные абитуриенты получают места на конкурсной основе. Преимущество имеют призёры, победители олимпиад и те, кто больше набрал баллов по ЕГЭ.
Заселиться в общежитие могут и местные студенты, но если есть свободные комнаты.
Чтобы получить место, нужно написать заявление на имя ректора колледжа или вуза. О сроках подачи лучше уточнить заранее. Нужно собрать документы:
«Подпишите договор найма. Его заключают на весь период обучения. Если вам ещё нет 18 лет, то документы подпишут родители. Уточните дату заселения и приезжайте к его началу, чтобы выбрать самую комфортную комнату», - посоветовали эксперты.