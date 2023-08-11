Общество

Порядок заселения студентов в общежитие разъяснили первокурсникам

Как проходит заселение студентов в общежитие, разъяснили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

Когда распределяют комнаты, в первую очередь, их получают льготники:

люди с инвалидностью I и II группы;

люди, имеющие инвалидность с детства;

сироты;

дети родителей, имеющих инвалидность;

дети из многодетных или неполных и малообеспеченных семей;

пострадавшие от радиационных и ядерных катастроф;

участники и ветераны боевых действий.

Остальные абитуриенты получают места на конкурсной основе. Преимущество имеют призёры, победители олимпиад и те, кто больше набрал баллов по ЕГЭ.

Заселиться в общежитие могут и местные студенты, но если есть свободные комнаты.

Чтобы получить место, нужно написать заявление на имя ректора колледжа или вуза. О сроках подачи лучше уточнить заранее. Нужно собрать документы:

паспорт и его копию;

полис ОМС;

справку о составе и доходах семьи;

две фотографии 3 × 4 см;

копии и оригинал документов, подтверждающих льготы;

военный билет или приписное свидетельство, если надо;

медсправку формы 086у и флюорографию.

«Подпишите договор найма. Его заключают на весь период обучения. Если вам ещё нет 18 лет, то документы подпишут родители. Уточните дату заселения и приезжайте к его началу, чтобы выбрать самую комфортную комнату», - посоветовали эксперты.