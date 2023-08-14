Псковичам напомнили о возможности взять выходной для диспансеризации

Работник может взять выходной для прохождения диспансеризации. Об этом жителям Псковской области напомнили в государственной инспекции труда в регионе.
Чтобы взять выходной для диспансеризации, нужно:
- написать работодателю заявление с просьбой предоставить выходной для диспансеризации;
- согласовать конкретный день или дни;
- пройти диспансеризацию;
- предоставить работодателю справку о прохождении диспансеризации в день/дни освобождения от работы.
Работодатель обязан предоставить такой оплачиваемый выходной, независимо от графика работы:
- на один день раз в три года — всем сотрудникам до 40 лет;
- на один день ежегодно — с 40 лет до наступления предпенсионного возраста;
- на два дня ежегодно — предпенсионерам и пенсионерам.