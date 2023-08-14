Общество

Псковичам напомнили о возможности взять выходной для диспансеризации

Работник может взять выходной для прохождения диспансеризации. Об этом жителям Псковской области напомнили в государственной инспекции труда в регионе.

Чтобы взять выходной для диспансеризации, нужно:

написать работодателю заявление с просьбой предоставить выходной для диспансеризации;

согласовать конкретный день или дни;

пройти диспансеризацию;

предоставить работодателю справку о прохождении диспансеризации в день/дни освобождения от работы.

Работодатель обязан предоставить такой оплачиваемый выходной, независимо от графика работы:

на один день раз в три года — всем сотрудникам до 40 лет;

на один день ежегодно — с 40 лет до наступления предпенсионного возраста;

на два дня ежегодно — предпенсионерам и пенсионерам.