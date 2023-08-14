Общество

Продавцы требуются в новый магазин «Деревня Соловьи» в Пскове

Продавцы требуются в новый магазин «Деревня Соловьи» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

«В связи с открытием нового магазина в городе Пскове требуются продавцы», - сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Информацию можно уточнить по телефону: 8911-371-8172 (Анастасия).

Группа ООО «ПсковАгроИнвест» «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: