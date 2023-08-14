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Общество

С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

14.08.2023 22:28|Псков

С четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале 14 августа.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Простились с нашими погибшими героями в специальной военной операции: младшим сержантом Денисом Бережковым, младшим сержантом Павлом Синиговым, младшим сержантом Артуром Платицыным, ефрейтором Павлом Фоминым. Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - отметил глава региона.

Семьям окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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