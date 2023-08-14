Общество

Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным Интернетом еще шесть псковских деревень

«Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию базовые станции сотовой связи в шести населенных пунктах Псковской области — Стеревнёво (Усвятский район), Влазово (Островский район), Скугры (Дновский район), Захарино, Окни и Горожане (Новосокольнический район). Более тысячи человек получили доступ к высокоскоростному Интернету и устойчивой мобильной связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: «Ростелеком»

Работы выполнены в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Проект предусматривает появление современной сотовой связи в малых населенных пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек. Места для первоочередного строительства базовых станций определили сами псковичи на голосовании в 2022 году.

«С начала года “Ростелеком” ввел в эксплуатацию уже 10 базовых станций на территории Псковской области. Это способствует уравниванию в цифровых возможностях жителей крупных и малых населенных пунктов. Дистанционное образование и онлайн-запись к врачу, развлекательные порталы и другие ресурсы становятся доступными в самых отдаленных уголках региона. Важно, что и сами псковичи стремятся получить доступ к связи и проявляют активность», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

До 10 сентября на портале Госуслуг проходит общероссийское голосование за населенные пункты, в которых мобильный Интернет может появиться уже в следующем году. Голоса принимаются и по почте в форме индивидуальных или коллективных писем в адрес Минцифры России.

«УЦН 2.0 — прекрасная инициатива министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которая действительно позволяет решать проблему доступности телеком-сервисов. Благодаря проекту голосовая связь и высокоскоростной интернет впервые появляются в населенных пунктах, куда коммерческие структуры не пришли бы еще длительное время. 30 базовых станций с 2021 года установлены в регионе, это значит, что более пяти тысяч человек получили доступ к современным услугам связи и сети Интернет», - заметил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В Стеревнёво постоянно проживают около 130 человек, в летний сезон — более двухсот, много детей приезжает на каникулы. В деревне есть библиотека и дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты. Раньше не было вообще никакой связи, и это существенно затрудняло жизнь. Сейчас все очень рады, потому что получили возможность учиться, работать, проводить досуг онлайн, как в городе. Социальные учреждения тоже теперь смогут использовать в работе цифровые технологии», - подчеркнул глава сельского поселения «Усвятская волость» Олег Емельянов.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). До конца 2023 года строительство новых базовых станций на территории региона также запланировано в Псковском, Палкинском, Дедовичском, Новосокольническом, Печорском и Опочецком районах.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тысячи номеров, оборудования широкополосного доступа — более 360 тысяч ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тысячи таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях компании обслуживает более 160 тысяч абонентов телефонии, свыше 130 тысяч пользователей сети Интернет и более 37 тысяч пользователей услуги IPTV.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.