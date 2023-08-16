Общество

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Пскове

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Пскове 27 августа. Об этом сообщается в группе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в социальной сети «ВКонтакте».

Планируется поднять более 100 воздушных змеев. Любой желающий может принять участие в фестивале.

На площадке организуют деятельность интерактивных спортивных, творческих, патриотических и познавательных локаций, соединенных «Семейным квестом». При входе на фестиваль семье выдадут маршрутный лист, после прохождения которого можно будет принять участие в розыгрыше подарков.

Также гостей и участников фестиваля ждут:

игровая программа для детей;

выступление артистов;

яркая фотозона с сюрпризом;

массовый запуск воздушных змеев.

Начало фестиваля в 12:00 на площадке у Кузнецкого моста (зеленая площадка у Михайловской башни). Вход свободный.