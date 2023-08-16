Общество

В России резко вырос спрос на юристов и копирайтеров

Спрос на офисных специалистов в России увеличился за год на 14 процентов. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». Больше всего на российском рынке труда выросла потребность компаний в копирайтерах (плюс 63 процента в годовом выражении), финансовых менеджерах (плюс 43 процента), юристах (плюс 42 процента) и SMM-специалистах (плюс 28 процентов).

Аналитики отметили, что в прошлом году спрос на таких работников, напротив, заметно сократился на фоне ухода из России части иностранных компаний.

Зафиксирован был и рост медианной заплаты офисных сотрудников — на 10 процентов. Существеннее всего увеличилась оплата труда юрисконсультов (17 процентов), финансовых менеджеров (15 процентов) и офис-менеджеров (6 процентов). В то же время выросли и зарплатные ожидания кандидатов, при чем у женщин гораздо заметнее, чем у мужчин — 12 процентов против 5. Зарплатные ожидания SMM-менеджеров увеличились на 18 процентов, экономистов — на 15 процентов, а бухгалтеров, секретарей и юрисконсультов — на 12 процентов, пишет RuNews24.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев рассказал, что нынешняя динамика объясняется продолжающейся трансформацией рынка труда после ухода зарубежных компаний. При этом если отечественные предприятия ранее занимали выжидательную позицию и сокращали расходы, то сейчас увеличили бюджеты и стали занимать ниши ушедших из России фирм.

Эксперт отметил, что на данный момент рынок труда в России кандидатский. При этом зарплатные предложения по многим вакансиям говорят о растущей потребности в специалистах и конкуренции среди работодателей, добавил Михеев.