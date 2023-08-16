Общество

Председатель Молодёжного парламента о первом фестивале воздушных змеев в Пскове

Впервые в Пскове состоится фестиваль воздушных змеев. Посетить его можно будет 27 августа на площадке возле Кузнецкого моста. Почему семьям с детьми стоит посетить этот праздник? Что ожидает гостей фестиваля? Можно ли прийти со своим змеем? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Екатерина Ломанова.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Екатерина, как родилась идея проведения фестиваля в Пскове?

– Идея пришла из соседнего региона. Месяц назад с руководителями молодежных парламентов Северо-Запада России мы собрались в Мурманской области. Там нам удалось посмотреть, как работают самые разные молодежные организации. В каждой из них нас знакомили с проектами, которые уже успешно реализуются в городах региона. Один из таких проектов - фестиваль воздушных змеев. Нам он понравился, мы связались с организаторами, договорились о возможности реализации подобного проекта у нас. Так и появилась идея. Уже на месте, в Псковской области, решили, что нужно подключить еще и комитет семей воинов Отечества.

– По итогу фестиваль стал победителем конкурса молодежных проектов «Есть идея»?

– Да, это конкурс молодежных проектов проводился администрацией города Пскова. Подала заявку в июле, а недавно стало известно, что я выиграла этот грант. Фестиваль будет реализован на эти средства и с большой колоссальной поддержкой управления культуры администрации города Пскова.

– Что ожидает псковичей на этом фестивале?

– Запуск более 100 воздушных змеев будет финальной точкой нашего мероприятия. Надеюсь, что все получится, будет очень красиво. Кроме того, будет организовано девять интерактивных площадок. Они будут соединены с собой семейным квестом. Каждая семья получит буклет, который станет путеводителем по станциям, в нём же будут делать отметки. В конце пройдёт лотерея, где будут разыгрываться в том числе и воздушные змеи.

Кроме того, на фестивале будет выступление коллективов. Сегодня мы договорились о выступлении группы кинологов. Будут собачки, с которыми можно будет фотографироваться, они покажут свое мини-шоу. Будет красивая яркая фото-зона с сюрпризом. Постараемся, чтобы это всем понравилось.

– Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов задействован в организации фестиваля?

– Члены Молодежного парламента непосредственно организуют интерактивные площадки в качестве волонтеров. Будем стараться!

– Ждете в этот день хорошей погоды? Можно ли будет прийти на фестиваль со своим змеем?

– Ждем очень хорошей погоды, надеемся, что не будет дождя. Это самая большая надежда на этот день. Фестиваль «Высоко в небо» пройдет 27 августа в 12:00 на площадке около Кузнецкого моста. Всех ждем! Будем очень рады, приносите с собой хорошее настроение! Можно прийти со своим змеем и включиться в этот масштабный процесс. Мы будем только рады!

Беседовала Светлана Герасимова