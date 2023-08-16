Общество

«Дневной дозор»: какой памятник князю Довмонту нужен псковичам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему установки памятника князю Довмонту в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

9 августа в Пскове на участке, ограниченном улицей Леона Поземского и Советской набережной, состоялась примерка памятника Довмонту.

Князь Довмонт 33 года правил Псковом – это своеобразный рекорд. За это время князь укрепил границы Пскова, уверено отбивал набеги соседей.

Современные историки считают, что Довмонт сыграл в истории Пскова более важную роль, чем, например - Александр Невский. Однако победителю «псов-рыцарей» в Ледовом побоище на Псковской земле поставлены два огромных памятника, а Довмонту — ни одного.

Сама идея установить монумент прославленному князю широко обсуждалась неоднократно. В 2016 году состоялся конкурс на лучший проект памятника.

Победителем назвали Салавата Щербакова, конную скульптуру его авторства хотели установить в центре города. Но 15 млн рублей на ее изготовление так и не нашлось.

Через пять лет после этого конкурса к вопросу установки монумента Довмонту вернулись вновь. Но автор и место рассматривались уже совершенно другие. Скульптор Андрей Мартьянов (в Пскове на данный момент уже стоит памятник его авторства — монумент «Стражам границы» на проспекте Энтузиастов) предложил подарок городу — памятник Довмонту, а также назвал место, где можно его установить — в сквере на Золотой набережной, выходящем на улицу Леона Поземского. Сама эта локация ранее рассматривалась под памятник солдату Первой мировой авторства Салавата Щербакова. Для установки того монумента в сквере была обустроена площадка и вмонтирован металлический стержень под основание. Но памятник солдату Первой Мировой в итоге установлен между железнодорожным и автовокзалом. А площадка под монумент у Золотой набережной до сих пор пустует.

То, что городу необходим памятник Довмонту — сомнения нет, споры вызывает облик предлагаемой скульптуры. Мы решили выяснить, так ли должен выглядеть великий святой князь, как видит его скульптор Андрей Мартьянов? Подходящее ли место выбрано для установки памятника Довмонту? Об этом в программе «Дневной дозор».

Памятник Довмонту должен быть обязательно, потому что это, пожалуй, самый значимый князь в истории Псковской земли, уверена генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Я знаю только одно - памятник Довмонту в Пскове должен быть обязательно. А вот каким - надо, чтобы это был честно проведенный конкурс».

Примерку модели памятника Довмонту провели для того, чтобы выявить недочеты и понять, насколько подходит выбранное место, рассказал автор монумента, скульптор Андрей Мартьянов. По его словам, прежде чем в Пскове на Золотой набережной появится отлитый в бронзе памятник, нужно будет пройти долгую процедуру согласований.

«Идея сделать памятник Довмонту родилась достаточно давно. В Пскове за последние 50 лет, наверное, проводилось конкурса три на памятник Довмонту, но ничем они не закончились и памятника в городе нет. Я решил проявить свою творческую инициативу и создать памятник Довмонту. Работа идет уже с 2021 года. Сперва появились эскизы, потом появилась метровая модель памятника, которую мы показывали в выставочном зале Союза художников. Там собирались общественные слушания. Я изучал иконографию. У нас есть ряд икон, на которых изображен Довмонт. Это такой собирательный образ, может быть, даже немножко стилизованный. У меня была задача, чтобы не перегрузить какой-то атрибутикой. Образ князя достаточно сложный. Он же не просто воин, он еще политик, управленец. Это очень интересная фигура для Пскова, она наиболее знаковая в псковском Средневековье. Памятники просто так, по собственной инициативе, инициативе общественной организации, нельзя взять, прийти и поставить, даже если мы нашли средства. Мы должны пройти долгую процедуру согласований: общественной комиссии, Градостроительного совета. Апофеоз этого - Псковская городская Дума должна издать постановление. И если это все произойдет, то тогда, мне кажется, памятник появится на этом месте».

Памятник создавался в том числе с учетом конкретного места его установки, с точным расчетом размеров и с примеркой, объясняет архитектор Владимир Шуляковский. На его взгляд, в монументе удачно подобрано все: от самого образа Довмонта до подхода к деталям.

«Сама методика этой работы. Мы видим редкий случай правильной организации самой работы. Не просто прислали какой-то памятник, а потом все мучаются, ищут, куда бы его приткнуть. Здесь именно работа велась конкретно для этого места. Место тоже неслучайное. Вариантов этой скульптуры целая полка составлена, автор долго и не торопясь искал этот образ. Потом сделал первую модель, привез год назад, получил одобрение, после чего приступил, согласно рекомендациям Градсовета, к изготовлению натурной модели. Примерка в полный рост памятника в Пскове — это в первый раз. Такое грамотное, тщательное отношение. Что касается образа князя, я раньше представлял себе Довмонта немножко по другому, но, увидев эту скульптуру, внутренне согласился с позицией автора. Князь с мечом и на недостроенный крепостной стене — это основные деяния князя, как защитника и строителя Пскова. Все это отражено. Несколько вытянутые пропорции - это отсылка к иконописной традиции. По-моему, все это очень хорошо. Что касается детализации - она несколько условная, без подробностей и деталей, которых никто не знает, какие они были. Это правильный подход. В ходе работы автор памятника проанализировал существующие в городе памятники с их высотой, начиная от памятника Ленину, княгине Ольге и так далее. В результате этого анализа родились эти пропорции и высота. Тоже, по-моему, все очень хорошо получилось. И существующее место вписалось идеально.

По мнению директора Туристского информационного центра Псковской области Ларисы Семашко, если установленная модель когда-то станет монументом, то это место может стать притягательным для туристов. Однако она отметила: мнение общественности по поводу памятника разделилось, некоторые детали не устраивают псковичей.

«Считаю, что памятник нужный, давно о нем говорят, и станет точкой притяжения для туристов. Но самое главное сейчас понять, как из того состояния он превратится в настоящий памятник. Об этом надо сегодня всем вместе подумать. Точка притяжения будет отличной. Рядом еще с ним не была, не могу оценить его, хотя уже много бытует плюсов и минусов: руки не те, пальцы не те, голова не такая. Думаю, что его надо привезти, сделать и изготовить достойный памятник - начало первого нашего пути по созданию настоящего памятника».

Созданный памятник Довмонту — хороший вариант в художественном смысле, считает искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева. На ее взгляд, автору можно доверять — он опытный и талантливый скульптор.

«Проект я видела, и модель маленького масштаба на выставке была представлена. Считаю, что это хороший памятник, очень качественный и в художественном отношении вполне подходит. Думаю, что автору Андрею Мартьянову можно доверять. Он опытный и талантливый, поэтому у него и Довмонт такой необычный. Это хороший памятник для Пскова. И место выбрано неплохое. Я сторонник того, что у нас уже есть Довмонтов город, - это лучший памятник заводу, а также мощи его хранятся в соборе, а также его меч хранится в музее. Если общественность считает, что такой памятник должен быть, то я согласна, это лучший вариант из тех, что были представлены когда-то».

К концу своей жизни князь-воин скорее всего выглядел более мускулистым, чем его образ, воссозданный автором монумента, предполагает начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук Максим Колпаков. По его словам, большой вопрос вызывают пропорции меча — они не соответствуют историческим данным. Место, выбранное для монумента, пока что тоже не соответствует значению и роли Довмонта в Псковской истории.

«Очень многие оценивают внешний облик, конституцию, сложение, возраст князя Довмонта-Тимофея. С моей точки зрения, автор, хочется верить, руководствовался памятником знаменитой иконы Мирожская Оранта. Это точное, безусловное изображение Довмонта. Другое дело, полагается, что список 1583 года, дошедший до нас, является списком с древнего образца XIII века. И таким образом, прижизненные изображения Довмонта есть на этой иконе. К концу своей жизни Довмонт должен был быть как человек, сражающийся в конном бою, носящий доспехи, более массивным, возможно, мускулистым. Но это, знаете, наше предположение. По поводу элементов защитного вооружения, костюма: очень сложно оценивать памятник с точки зрения точного соответствия историческим источникам. Подобное в костюме, подобные элементы доспехи встречаются в церковном искусстве. Мне кажется, для святого благоверного воина все очень корректно, интересно сделано. Конечно, претензии к размерам и пропорциям меча Довмонта. Он чересчур высокий, до 90 сантиметров. У этой детали должны быть изменены пропорции. Место - пока, кажется, это не центр города, и не заслуживает, не соотносится предполагаемое место памятнику и фигуре Довмонта в истории Пскова. Мне кажется, когда полностью заработает туристический комплекс на месте бывшей канатной фабрики Мейера, пространство от Золотой набережной, — это будет востребовано туристами».

Как может сложиться дальнейшая судьба предложенного памятника Довмонту, рассказал начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

«Мероприятие прошло достаточно резонансно, разное мнение по поводу установки памятника. Мы это можем наблюдать в средствах массовой информации. Несколько лет назад состоялся большой конкурс, в котором был представлен целый ряд возможных вариантов самого памятника князю Довмонту. Тогда места установки были совсем разные. Что касается данного случая, по результатам этой примерки, которая была, которая была заявлена еще весной: автор обращался в общественную комиссию с предложением о том, чтобы провести примерку памятника в полную величину в предполагаемом им месте установки. Тогда ему было дано согласование попробовать. Сейчас, в случае, если по результатам этой примерки автор Андрей Мартьянов вновь обратиться в комиссию, то в рамках очередного заседания этот вопрос будет рассмотрен. Мы должны понимать, что любая общественная комиссия носит рекомендательный характер. Далее уже на усмотрение экспертного сообщества: это Градостроительный совет, это профильный комитет в городской Думе, непосредственно заседание. Такие вопросы решаются уже компетентно. В нашем случае мы можем лишь дать рекомендации, возможно, корректировки на предложение автора».

Когда в Пскове говорят о Довмонте, зачастую используется фраза «любимый князь».

И не зря общественность очень неоднозначно отреагировала на модель монумента — большая часть псковичей, судя по опросам, не поддерживает предложенный вариант. Многие отмечают, что он не отображает героического средневекового князя-воина, ему не хватает мощи и величия.

Все-таки в решении о том, как должен выглядеть Довмонт, должны участвовать псковичи. Ведь если Пскову нужен памятник главному князю в псковской истории, он должен соответствовать масштабу личности и его деяниям.

Анастасия Сливинская