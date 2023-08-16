Общество

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции пройдет в Псковской области 18 августа

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Афиша: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления может сообщить об этом с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (8112) 69-90-75.

Принимать звонки граждан будет начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

Также в пресс-службе отметили, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 8 (8112) 333-073, на который можно сообщать о противоправных действиях со стороны работников ведомства.