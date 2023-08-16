Общество

Псковские компании ищут студентов на подработку в учебное время

Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удаленку. Аналитики выяснили, на какие должности и зарплаты могут претендовать студенты, которые хотят совмещать учебу с работой.

Так, по данным hh.ru, в Псковской области только за август было размещено более 300 вакансий с частичной занятостью для студентов. Работу со сменным графиком предоставляют 34% компаний, с гибким – 18%, удаленно – 11%. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятью для студентов на 64%.

В топ-5 сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Псковской области вошли: «Розничная торговля» (44% от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (12%), «Информационные технологии» (11%), «Перевозки, логистика, ВЭД» (5%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (4%). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами.

Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учебы в регионе, от 20 000 до 35 000 рублей.