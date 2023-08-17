Общество

Антинаркотическую беседу провели с курсантами-первокурсниками в Пскове

На загородной учебной базе образовательной организации, где проходит профессиональное обучение курсантов набора 2023 года, состоялась встреча с заместителем начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Митрофановой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Сотрудник УМВД России по Псковской области, приведя статистические данные о наркоситуации в регионе, напомнила курсантам о недопустимости потребления наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ и рассказала о пагубном влиянии наркотиков и других запрещенных к распространению в Российской Федерации веществ на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за их употребление, хранение и сбыт.

Ольга Митрофанова раздала первокурсникам брошюры антинаркотической тематики с телефонами доверия управления и пригласила всех желающих присоединиться к волонтерам-активистам антинаркотического движения Псковской области, среди которых уже есть курсанты Псковского филиала университета ФСИН России.