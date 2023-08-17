Общество

Псковский музей запускает подкаст

Псковский музей-заповедник запускает новый проект – «Покамест-podcast». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника, это музейный подкаст, в котором ведущие познакомят слушателей с объектами Псковского музея, расположенными как в черте города, так и за его пределами, расскажут о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, совершат путешествие по древним улицам Пскова и даже поделятся загадочными музейными тайнами.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Подкаст будет выходить раз в неделю, и с каждым выпуском слушатели будут все глубже погружаться в волшебный музейный мир. Сопровождать их в этом путешествии будут ведущие Григорий и Евгения, однако в дальнейшем к ним присоединятся и другие гости, которые расскажут о самом интересном из того, чем живет Псковский музей», – рассказали в музее.

Первый выпуск подкаста, который посвящен Поганкиным палатам, можно прослушать уже сейчас на любой удобной платформе: ВКонтакте, Яндекс Музыка, Mave.