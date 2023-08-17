Общество

Завершено благоустройство Малого Крестовского захоронения в Пскове

В Пскове завершились работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в рамках контракта подрядная организация выполнила устройство покрытия из плитки вокруг захоронений и памятника, установила бортовые камни и покрыла дорожки мраморной крошкой.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В прошлом году была выполнена облицовка постамента новыми гранитными плитами, очищено и покрашено металлическое ограждение. Кроме того, заменили гранитный бортовой камень цветочниц.

Братское кладбище советских воинов расположено на окраине города, справа от шоссе Ленинград - Киев, на улице Лесной. Здесь похоронено 56 воинов, погибших при освобождении города Пскова в годы Великой Отечественной войны. В 1964 году был установлен памятник в виде четырехугольной гранитной плиты, в верхней части которой изображен венок Славы и надпись «Вечная память».

«Благоустройство – это не только забота о чистоте и красоте города, но и внимание памятным местам. В Пскове десятки мемориалов и братских захоронений, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Каждый год мы стараемся приводить их в порядок», - отметил в своем Telegram-канале Глава города Пскова Борис Елкин.

В текущем году, помимо Малого Крестовского захоронения, отреставрированы надписи на памятных знаках, заменены поврежденные гранитные плиты, покрашены поребрики.