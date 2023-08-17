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Общество

Прием граждан по вопросам алиментов пройдет в Пскове 25 августа

17.08.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Приём граждан по вопросам алиментных платежей состоится в УФССП России по Псковской области 25 августа с 10:00 до 13:00 по адресу: Псков, улица Текстильная, 3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём граждан проведёт начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Оксана Микитяк.

Предварительная запись на прием ведётся по телефону: 8(8112)699091. Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112)699-082.

Также в ведомстве напомнили, что вход в здание управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

Теги: #УФССП России по Псковской области #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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