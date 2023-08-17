Общество

Псковские профсоюзы передали воду в госпиталь ветеранов войн

Представители псковского профобъединения и областных профсоюзных организаций передали партию питьевой воды «Хиловская» в Псковский госпиталь ветеранов войн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Воду передали профсоюзная команда в составе председателя Псковской областной организации профсоюза работников потребкооперации и торговли Татьяны Македоновой, председателя Псковской областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова, председателя Псковской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмилы Зеркаль, представителя Молодежного совета Псковского облсовпрофа Натальи Мандзибуры и сотрудников профобъединения.

«Мероприятия по безвозмездной передаче питьевой воды, которая разливается в профсоюзном санатории "Хилово", профсоюзы проводят на постоянной основе. Мы готовы помогать всем участникам СВО и их семьям на постоянной основе всеми доступными нам методами. Сейчас мы рассматриваем вопрос льготного оздоровления для членов семей участников СВО. Вопрос тщательно прорабатывается и, как только будет принято решение, мы сразу сообщим об этом всем семьям участников СВО», - прокомментировал мероприятие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.