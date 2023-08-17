Общество

Почти 500 участников из Псковской области будут бороться за победу в конкурсе «Флагманы образования».

На участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» зарегистрировались более 100 тысяч человек из всех регионов России, из них почти 500 представляют Псковскую область. 65% заявок в регионе поступило от студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» — одно из ключевых мероприятий одноименного проекта, который нацелен на профессиональное и карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Проект включает линейку инструментов и сервисов для участников сообщества. Среди них «Флагманские школы» — проектно-образовательные сессии, интенсивы по актуальным профессиональным вопросам, «Созвездие флагманов» — федеральная экспертная сеть для профессиональной реализации и продвижения своего экспертного потенциала в регионах страны. В рамках проекта управленцы, учителя и студенты могут получить экспертную, методическую, информационную поддержку своих проектов, найти экспертов под свои мероприятия и многое другое.

Параллельно с заявочной кампанией конкурса стартовал «Образовательный марафон», который включал в себя серию образовательных и просветительских мероприятий, нацеленных на развитие компетенций и знаний участников. Проведено более 100 мероприятий федерального уровня по трем направлениям: гибкие проектные навыки, государственная образовательная политика, лидерство и наставничество.

С 16 августа стартует дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе «Россия — страна возможностей», по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Для педагогов и управленцев дистанционная комплексная оценка будет открыта с 16 по 31 августа, по итогам которых будут сформированы рейтинги полуфиналистов в каждом субъекте РФ. Для студентов с 24 по 31 августа по итогам дистанционной оценки будет сформирован рейтинг для прохождения в финал.

В октябре управленцам в сфере образования и педагогам предстоит пройти региональные полуфиналы. Оценивать результаты выполнения конкурсных заданий будут в различных форматах — индивидуальных и командных. В финал выйдут участники от каждого региона. Финальные испытания как для студентов, так и для педагогов и управленцев пройдут в ноябре.