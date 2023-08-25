Общество

Радио ENERGY продолжает разыгрывать билеты на показ снятого в Пскове фильма

Псковичам предоставилась возможность попасть на предпоказ фильма «Я делаю шаг». Радио ENERGY разыгрывает билеты на показ, который состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 1 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Фото: Кинопоиск

«Когда мы начинаем любую работу, мы искренне верим, что это все важно и нужно массовому зрителю. Если наша аудитория будет выходить с сеанса с чувством обнять весь мир, сделать шаг к своей мечте, то мы выполнили задачу. Пласт проблем, на который мы бы хотели обратить, это отношения учителей и учеников, дислексия, которая, как говорит статистика, свойственна каждому десятому человеку на планете. Ценный посыл нашего фильма: очень важно, кто твой наставник по жизни», – отметила режиссёр фильма Ольга Акатьева.

Российская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме Анастасия Талызина рассказала, что в её опыте в школьный период не было той эмпатии, которая демонстрируется в фильме.

По сюжету фильма Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. Пилотное название проекта было «Я читаю».

Радио ENERGY и «Мираж Синема» дарят киноманам возможность посмотреть мультфильм за шесть дней до официальной премьеры.

Розыгрыш билетов проходит с 21 по 31 августа в будние дни. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

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