Радио ENERGY продолжает разыгрывать билеты на показ снятого в Пскове фильма

Псковичам предоставилась возможность попасть на предпоказ фильма «Я делаю шаг». Радио ENERGY разыгрывает билеты на показ, который состоится в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) 1 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.
Фото: Кинопоиск
Российская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме Анастасия Талызина рассказала, что в её опыте в школьный период не было той эмпатии, которая демонстрируется в фильме.
По сюжету фильма Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.
Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. Пилотное название проекта было «Я читаю».
Радио ENERGY и «Мираж Синема» дарят киноманам возможность посмотреть мультфильм за шесть дней до официальной премьеры.
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