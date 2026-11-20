Антинаркотическое мероприятие «Цени свою жизнь» для старшеклассников Средней общеобразовательной школы №11 провели сотрудники отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в Детской библиотеке «ЛиК» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» и цикла профилактических встреч «Школа безопасности» главный специалист-эксперт отдела профилактики управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Татьяна Виноградова объяснила молодым людям, какая ответственность предусмотрена не только за употребление и хранение, но и за распространение запрещённых веществ, а также их пропаганду в социальных сетях.

Она на примерах рассказала, как несовершеннолетние думают, что им ничего особенного не грозит за то, что они, например, размещают закладки с запрещёнными веществами, желая получить лёгкие деньги, а потом оказываются за решёткой и даже видеться с мамой могут только урывками, не говоря уже о других радостях свободной жизни.

Во второй части мероприятия кинолог, руководитель клуба социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елена Балыкова и её цвергшнауцер Чудо продемонстрировали на имитаторах, как служебные собаки находят запрещённые вещества в помещениях и у правонарушителей.

Чудо разыскал по запаху все имитаторы наркотических веществ, спрятанные в рюкзаках и за библиотечными стеллажами, после чего школьники получили от специалистов управления по контролю за оборотом наркотиков буклеты с полезной информацией и с удовольствием сфотографировались с четвероногим волонтёром.