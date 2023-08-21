Общество

Великолукский СГЦ планирует вложить 30 млрд рублей в мясоперерабатывающий комбинат

Великолукский селекционно-генетический центр (ВСГЦ), занимающийся разведением свиней, планирует инвестировать более 30 млрд рублей в строительство мясоперерабатывающего комбината. Как сообщает Минэкономразвития, это будет сделано в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

«Предприятие планируется запустить в первом квартале 2024 года, выход на проектную мощность намечен к 2028 году. Ежегодный объем полуфабрикатов и готовой продукции превысит 284 тыс. тонн. Кроме внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться на Кубу, во Вьетнам и Гонконг», – пишет «Интерфакс».

На комбинате планируется создать порядка 3 тыс. рабочих мест.

Как сообщил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, всего в РФ действует более 50 СЗПК, инвестиционный портфель механизма близок к 3 трлн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ВСГЦ в 2022 году составила 23,1 млрд рублей против 21,9 млрд рублей, чистая прибыль - 6,5 млрд рублей против 4,5 млрд рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, бенефициаром СГЦ является Владимир Подвальный. Ему же принадлежит и «Великолукский свиноводческий комплекс», который замыкает топ-5 производителей свинины в РФ (по рейтингу Национального союза свиноводов). В прошлом году комплекс произвел 299,2 тыс. тонн свинины (на убой, в живом весе), что составило 5,7% рынка.