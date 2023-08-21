Общество

Около 1400 человек ожидается на массовом хороводе в Пскове

Организаторы масштабного в истории Псковской области хоровода планируют привлечь 1350-1400 человек. Об этом сообщил руководитель автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"» Алексей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Цель нашего хоровода - укрепить взаимопонимание между народами, которые проживают в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции. Хотели бы, чтобы жители города Пскова вышли на красивую набережную и вокруг нашего Крома взялись за руки и прошли хороводом один круг. Маршрут начнется вокруг пешеходной дорожки, начиная от Власьевской башни и до инсталляции "Россия начинается здесь" по пешеходной дорожке к устью Псковы, потом под арочкой, потом по пешеходной дорожке по берегу реки Псковы, потом дорожка идет к Троицкому мосту, потом вход в Кром и вниз по улочке, которая спускается к нашей Власьевской башне», - рассказал Алексей Иванов.

Он уточнил, что расстояние по картам - около 1350 метров.

«Планировали привлечь 1350 — 1400 человек. Этого должно хватить, чтобы сомкнуть круг. Будут девять музыкальных локаций, установлены колонки. Будут звучать мелодии национальностей России. Не стали обращаться в органы регистрации рекордов, решили сделать для себя и гостей», - уточнил руководитель организации.

С 18:00 будут работать пункты сбора желающих принять участие в акции. Основной из них расположится у инсталляции «Россия начинается здесь». Начало в 19:00.