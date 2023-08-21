Общество

Игорь Иванов: Российский флаг - символ мира, свободы и солидарности

С Днем государственного флага России от имени Псковского областного совета профсоюзов и всего профдвижения региона жителей области поздравил председатель совета Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот день является символом единства, силы и гордости нашей великой страны. Российский флаг не только представляет и олицетворяет национальные ценности, но также является символом мира, свободы и солидарности. Мы гордимся и уважаем наш флаг, который свидетельствует о нашей истории, культуре и национальном достоинстве. Он напоминает нам о том, что мы сильны, когда едины, и способны преодолеть любые трудности на пути к процветанию и благополучию», - сказал он.

По мнению Игоря Иванова, День государственного флага РФ — это прекрасная возможность привлечь внимание к значимости символов страны и показать глубокую приверженность общей идее.

«Пусть каждое развевающееся полотнище с российским флагом наполняет нас гордостью и вдохновляет на достижение новых высот. Хочу пожелать всем нам единства и согласия, чтобы наша страна процветала и развивалась. Пусть наш флаг всегда олицетворяет нашу силу, готовность защищать наши интересы и вести Россию к новым вершинам. С Днем Российского флага, дорогие друзья! Пусть он всегда будет источником гордости и вдохновения для каждого из нас!» - заключил он.