Общество

Строительство диагностического центра завершают в Печорах

Строительство диагностического поликлинического центра завершают в Печорах. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече с журналистами, сообщает Псковская епархия.

«Мы делаем частичный ремонт крыш и фасадов двадцати трёх муниципальных домов или домов бабушек, которые не в состоянии это сделать, – это кроме монастырских домов. После этих работ мы выходим на большое строительство дома для престарелых, у нас он есть, но он маленький. Заканчивается строительство диагностического центра, это будет один из лучших диагностических центров, посёлок для врачей; строительство двух лагерей, молодёжный в Паломническом центре и круглогодичный лагерь для детей на берегу Псковского озера», - рассказал митрополит.

Диагностика – это самое главное, подчеркнул он. «Потом люди направляются по медицинским показаниям по страховке. Будут врачи по семи направлениям: терапевты, по лёгочным болезням, кардиологи и так далее. Будет высокий конкурс, который будут проходить в том числе специалисты из Печор. Много православных врачей, которые приедут в Печоры. Мы сразу предоставляем жильё», – добавил владыка.