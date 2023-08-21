Общество

Более 4 тысяч человек прошли хороводом вокруг Псковского Кремля

Более 4 тысяч человек прошли хороводом вокруг Псковского Кремля, акция состоялась в День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель мероприятия — укрепление взаимопонимания между народами, которые проживают в Псковской области, изучение их самобытных культурных традиций. Объединил хоровод более 4 тысяч человек — людей было столько, что приходилось идти в несколько линий.

Общая дистанция, которую прошли участники, составила около 1,3 километра. Она включила в себя набережные рек Великой и Псковы, пешеходную часть площади Ленина. На всем протяжении людей сопровождала народная музыка, которая играла на специально организованных площадках.

Завершился большой хоровод концертом местных коллективов у места слияния Псковы и Великой.