Общество

Губернатор проконтролировал реализацию проекта ТОС в новоржевской деревне Выбор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел детскую игровую площадку в деревне Выбор Новоржевского района в рамках рабочего выезда 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Детскую площадку построили на средства гранта регионального конкурса ТОС. До конца года на ней появится уличное освещение.

Михаил Ведерников указал на необходимость комплексного подхода к проектам ТОС и поручил организовать выезд представителей местного ТОС «Комфорт» в соседний Локнянский район для обмена опытом.

Местные жители также попросили оказать помощь в установке крытой спортивной площадки. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос.

Главу региона сопровождали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Андрей Михайлов.