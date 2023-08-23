Общество

Смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского в Пскове планируют построить почти за 8 млн рублей

Благоустройство смотровой площадки на улице Воеводы Шуйского с видом на объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Спасо-Преображенский Мирожский монастырь заказала администрация города Пскова. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Скриншот видео: Михаил Ведерников / Telegram

Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 7 млн 872 тысяч 160 рублей. Источник - бюджет города Пскова. Подрядчика определят 1 сентября.

Работы выполняются в рамках реализации муниципальной программой «Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Адрес выполнения работ: улица Воеводы Шуйского, 8.

Предстоит выполнить следующие работы: вырубку кустарника; демонтаж существующих бортовых камней; разборку существующих направляющих устройств; разборку существующей дорожной одежды на тротуарах; земляные работы; затем - покрытие территории (устройство тротуаров; установка бортового камня; устройство плитки (шахматная доска); восстановление тротуара из асфальтобетона и обустройство).

Завершатся работы озеленением - посадкой жасмина вдоль шпалеры - и освещением.

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Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.