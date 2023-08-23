Общество

Михаил Ведерников посетил с рабочим выездом новоржевскую деревню Орша

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал качество работ на возводимой площадке ГТО в деревне Орша Новоржевского района в ходе рабочего выезда 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Центр спортивной подготовки Псковской области закупил оборудование для площадки на сумму свыше 2,5 миллиона рублей в марте. Губернатор отметил хорошее качество работ.

Рядом с площадкой ГТО находится детская игровая площадка, которую отремонтируют в рамках реализации проекта «Спортивный дворик». Автор проекта - местное территориальное самоуправление «БАМ».

Главу региона сопровождали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Андрей Михайлов, а также члены правительства региона.