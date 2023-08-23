Общество

Заместитель командующего ВДВ России Алексей Наумец прибыл в Великие Луки

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор Алексей Наумец посетил Великие Луки 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Совместно с главой Великих Лук Николаем Козловским, главой администрации города Андреем Беляевым и представителями общественности Алексей Наумец возложил цветы к бюсту героя 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка великолучанина Сергея Шикова.

Напомним, бюст Сергея Шикова расположен на Аллее памяти легендарной 6-й роты. Памятную березовую аллею заложили в апреле 2019 года. Здесь было высажено 84 саженца березы - по числу десантников, которые 1 марта 2000 года погибли в бою у высоты 776 во время второй чеченской войны.

Алексей Наумец поблагодарил руководство города за большую патриотическую работу и сохранение памяти бойцам, которые отдали свою жизнь за наше будущее.

Напомним, ранее Алексей Наумец стал гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).