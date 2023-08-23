Общество

Продажу алкоголя запретят в отдельных частях Великих Лук в День города

Продажу алкоголя запретят в отдельных частях Великих Лук в День города, 26 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Определить на период проведения мероприятий в рамках Дня города 26 августа территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: остров Дятлинка с 09:00 до 15:00, а также прилегающие территории в радиусе 50 метров; площадь Вознесения с 11:00 до 12:00, а также прилегающие территории в радиусе 50 метров; сквер имени А.С. Пушкина с 12:00 до 14:00, а также прилегающие территории в радиусе 50 метров; парк "Петровский", Летняя эстрада с 13:00 до 22:00, а также прилегающие территории в радиусе 50 метров», - говорится в документе.

Кроме того, на время прекращается парковка и стоянка транспортных средств:

с 8:00 до 15:00 26 августа (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) - на острове Дятлинка;

с 8:00 до 22:00 26 августа (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) - в мемориальном комплексе имени Александра Матросова, парке «Петровский»;

с 8:00 до 22:00 26 августа по набережной реки Ловать от улицы Крестьянской до проспекта Ленина, по Краснофлотской набережной от проспекта Ленина до улицы Тимирязева.

Также запрещается купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, с 8:00 до 17:00 26 августа в акватории реки Ловать на участке, ограниченном пешеходным мостом на остров Дятлинка с одной стороны, и городской плотиной возле здания по Краснофлотской набережной, 26 с другой стороны.