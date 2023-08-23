Общество

Пушкиногорская сидродельня стала участником проекта «Агростартап»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в рамках своего рабочего выезда 23 августа сидродельню «Заповедник», которая стала участником проекта «Агростартап», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Средства в размере 5 миллионов рублей в рамках проекта владельцы сидродельни используют для создания своего яблоневого сада.

Как уточнил председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов, сидродельня «Заповедник» уже седьмой год работает в Пушкинских Горах по соседству с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» и является одним из крупнейших производителей сидра в России.

Главу региона сопровождали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Андрей Михайлов, а также глава района Оксана Филиппова.