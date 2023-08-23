Общество

Глава региона осмотрел глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил глэмпинг «Князь Гвидон» в рамках своего рабочего выезда в Пушкиногорский район 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глэмпинг находится вблизи Пушкинского заповедника. Инвесторы работают в рамках грантов развития туристической сферы. Как рассказал один из соучредителей, в прошлом сезоне, преимущественно, приезжали туристы из Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году глэмпинг приобрел популярность и у псковичей.

На территории глэмпинга находятся:

12 жилых шатров;

Пати-тент;

Баня с купелью;

Волейбольная площадка;

Площадка для йоги;

Бадминтон;

Настольный теннис;

Детская площадка;

Зоны отдыха с настольными играми;

Зона барбекю.

В дополнение к уже функционирующим домикам, возведенным собственником, при помощи грантовой поддержки государства тут создают 10 модулей на 30 койко-мест.