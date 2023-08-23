Глава региона осмотрел глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил глэмпинг «Князь Гвидон» в рамках своего рабочего выезда в Пушкиногорский район 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глэмпинг находится вблизи Пушкинского заповедника. Инвесторы работают в рамках грантов развития туристической сферы. Как рассказал один из соучредителей, в прошлом сезоне, преимущественно, приезжали туристы из Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году глэмпинг приобрел популярность и у псковичей.
На территории глэмпинга находятся:
В дополнение к уже функционирующим домикам, возведенным собственником, при помощи грантовой поддержки государства тут создают 10 модулей на 30 койко-мест.