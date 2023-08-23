Общество

О распространенных схемах дистанционного мошенничества рассказали псковичам

О распространенных схемах дистанционного мошенничества и том, как от них уберечь себя и свои близких, рассказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский в ходе брифинга 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Самый банальный способ, который происходит каждые сутки – мошенничество, совершенное под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет. Ситуация может развиваться по разному, может позвонить сотрудник банка и сообщить, что какие-то неполадки со счетом, какой-то злоумышленник пришел с доверенностью от вашего имени и пытается перевести деньги с вашего счета, либо может позвонить сотрудник правоохранительных органов, угрожающим голосом, угрожая вам статьей мошенничества, будет просить перевести вас деньги на другой счет», – рассказал Александр Полотавский.

Чтобы уберечь себя от подобных схем мошенничества, продолжил подполковник, нужно запомнить, что сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам и не просят сообщить личные данные. Сотрудник банка всегда пригласит клиента в офис. Также сделает и сотрудник правоохранительных органов. Хоть в настоящее время сотрудники иногда и пользуются звонками, но для уточнения каких-то моментов он всегда пригласит гражданина в отделение, особенно если это касается денежных средств.

«Очень распространенная схема сейчас, которая получила новое дыхание. Когда звонят людям преклонного возраста, как правило на стационарный телефон, "сотрудники полиции" и сообщают, что их родственники попали в беду, сбили какого-то человека и просят дать взятку следователю. Как правило человеку сообщают, что сейчас подъедет курьер, и нужно будет передать взятку и вещи родственнику, который находится в полиции», – поделился Александр Полотавский.

Кроме того, сотрудник полиции рассказал о новом способе мошенничества. «С аккаунта из вашей телефонной книги в каком-то из мессенджеров вам поступает сообщение со ссылкой. И когда вы переходите по ссылке, злоумышленники получают доступ к вашему мессенджеру и делают рассылку с уже вашего аккаунта, в которых просят деньги в долг. Такая широкая рассылка очень хорошо и часто работает. Ведь все же думают, что если мессенджер, то он привязан к sim-карте, но это не так. Обезопасить себя очень просто, поставить двойную аутентификацию и задать сложный пароль», - добавил он.