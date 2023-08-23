Общество

Августовское областное педагогическое совещание пройдет в Пскове 24 августа

Августовское областное педагогическое совещание пройдет на площадке Псковского технического лицея 24 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного института повышения квалификации работников образования, на совещании руководители органов местного самоуправления в сфере образования, руководители и профильные заместители общеобразовательных организаций, организаций дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования, учителя-предметники, специалисты в области воспитания обсудят итоги и перспективы реализации федеральных и региональных проектов развития образования в Псковской области.

Проведение августовского совещания является традиционным для педагогического сообщества мероприятием. Куратором августовских совещаний выступает Министерство просвещения Российской Федерации. В регионе курирует проведение мероприятия комитет по образованию Псковской области, оператором выступает Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

В пленарном заседании августовского совещания планирует принять участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков представит Псковскую область как площадку успешной реализации федеральных и региональных проектов развития российского образования, руководитель управления по развитию Северо-Западного федерального округа департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Сергей Большаков представит доклад «Российское общество “Знание” – территория развития».

В завершении пленарного заседания запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество "Знание"». Подписанное соглашение будет способствовать установлению качественных партнерских отношений между Псковской областью и Российским обществом «Знание».

Во второй половине работу августовского совещания продолжат профильные секции. Работа секций нацелена на объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения Российской Федерации, привлечение новых специалистов в просветительскую работу, их обучение и развитие, вовлечение в данную деятельность, создание условий и среды для их роста и развития в рамках просветительского движения в России, распространение знаний об истории страны и её достижениях, а также объективное освещение тех или иных исторических фактов и событий.

Онлайн-участие в пленарном заседании и секциях августовского совещания будет доступно в РИС «Цифровое образование Псковской области», в подсистеме «Цифровой урок» по адресу: elesson.pskovedu.ru. Трансляция пленарного заседания будет доступна в официальной группе комитета по образованию Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».