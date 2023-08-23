Общество

Псковский облсовпроф подписал соглашение с Фондом поддержки участников СВО

Псковский областной совет профессиональных союзов подписал соглашение с Государственным Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Реализация соглашения позволит оздоравливать в учреждениях профсоюзов Псковской области членов семей участников СВО на льготных условиях. Также совместно с Фондом профсоюзы начали акцию «Собери ребёнка в школу» и уже передали партию рюкзаков, настольных ламп, канцелярской продукции для детей, у которых отцы героически погибли, сражаясь в зоне СВО.

«Пообщавшись с одной из таких семей, понимаешь, что наша поддержка, как никогда, необходима, а дети – наше будущее, и мы должны быть все вместе. Договорились, что в ближайшее время для мам и детей участников СВО мы организуем экскурсионную поездку в Изборск и Печоры. Своих не бросаем! Победа будет за нами!» – прокомментировал встречу председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.