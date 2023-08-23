Общество

Псковские пенсионеры представили регион на чемпионате по компьютерному многоборью

Команда регионального отделения Союза пенсионеров России достойно представила Псковскую область в финале 13-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В команду знатоков IT-технологий от Псковской области вошли 63-летняя Светлана Смирнова из Красногородска, 75-летний Валерий Жихарев из Великих Лук, 60-летняя Светлана Удобная из деревни Рубцово Палкинского района и 70-летний Алексей Плетнев из Опочки.

Конкурсанты прошли все испытания финальных соревнований, продемонстрировав хороший уровень ориентирования в цифровой среде, в частности, владение смартфоном, работу в поисковой системе Яндекс и финансовую грамотность в электронных системах.

Светлана Удобная получила приз в специальной номинации «Участник из самого малочисленного поселения» — в деревне Рубцово проживает всего 61 человек.

Конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится ежегодно в целях популяризации движения по овладению информационными технологиями среди граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России совместно с Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Министерства труда РФ и Социального фонда России.

В этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Одновременно IT-соревнования состоялись на площадках Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых, присоединившихся к чемпионату в этом году. Это окончательно закрепило статус чемпионата как инклюзивного мероприятия. Участие в нем приняли более 350 финалистов из 77 регионов РФ и соотечественников, проживающих в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья.