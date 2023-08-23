Общество

Эвакуацию людей из окна больницы организовали в ходе учений МЧС в Пскове. ФОТО

Тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на социально-значимом объекте – детской областной больнице в Пскове – провели сотрудники МЧС сегодня, 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Главная цель занятий – тренировка личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров, управление силами и средствами на пожаре, взаимодействие с экстренными службами, проведение быстрого и четкого боевого развертывания, отработка схемы подачи огнетушащих средств и проверка боеготовности подразделений к тушению пожаров на объекте с массовым пребыванием людей.

Слаженными действиями сотрудники пожарно-спасательных подразделений успешно потушили условный пожар и эвакуировали пострадавших. Эвакуация из окна проводилась с помощью автолестницы.