Общество

Алексей Наумец оценил работу с семьями военнослужащих в Пушкиногорском районе

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец находится в Пушкиногорском районе 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приехал посмотреть, как организована работа с семьями военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Побывал в четырех районах и ни в одном не услышал жалобы координаторов. Проблемы людей знают изнутри, общаются. Работа здесь организована целенаправленно и ведется управляемый процесс. Здесь я могу оказывать помощь их семьям. Самое главное, чтобы люди не чувствовали себя забытыми и вне общества. Что не смогу решить сам, на месте, в работу подключится губернатор или выйду напрямую на командиров воинских частей», - рассказал Алексей Наумец.

С ним также присутствовал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов и координатор рабочей группы партии «Единая Россия» по вопросам СВО в Псковской области Армен Мнацаканян.

«То, что Алексей Васильевич вникает в тему основательно, я сегодня еще раз почувствовал. То, что можно, он решает сразу, что-то берет под запись», - отметил вице-спикер.

Планируется, что Алексей Наумец посетит и Новоржевский район.