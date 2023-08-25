Общество

Сертификаты на 2,2 млн рублей получили победители конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области

Многодетные семьи из Невеля и Палкинского района победили в конкурсе «Многодетная семья года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Конкурс проводится уже третий год подряд.

«Более 20 семей боролись за победу. Совет по делам многодетных семей принял объективное решение, выбрал лучших из лучших — самых дружных и активных. Уверен, что вы будете хорошим примером для наших многодетных семей, как вместе дружно воспитывать деток и делать все для их развития», — обратился к семьям-победителям Михаил Ведерников.

В номинации регионального конкурса «Лучшая городская семья» победила семья Сергея и Анастасии Петровых из Невеля, которые воспитывают восьмерых детей. Ранее они были отмечены медалью «Родительская слава Псковской области».

«Лучшей сельской семьей» признана семья Сергея и Софьи Гуртовых из Палкинского района, где подрастают шесть детей.

Все победители получили от правительства Псковской области сертификаты на сумму 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Многодетные родители рассказали о тех мерах поддержки, которыми они пользуются. Так, семья Петровых воспользовалась возможностью направить средства регионального материнского капитала на ремонт жилья — деньги пошли на замену окон. Такой инструмент появился в 2019 году по инициативе Михаила Ведерникова после встречи с многодетными семьями. Глава семейства Гуртовых в свою очередь за счет субсидии в рамках социального контракта развивает свое дело — он проводит специализированные строительные работы.

Также семьи рассказали об образовании детей и организации семейного досуга. Сергей Петров в этой части особо выделил проект «Культурные выходные».

«Замечательное мероприятие! — отметил он. — К нам в город приезжал Губернаторский симфонический оркестр, Областной театр кукол. Весь город оживился. Если будет возможность этот проект продолжать — было бы здорово. Мы живем семьей 15 лет в Невеле, долгие годы было затишье, к нам не приезжали областные коллективы. Когда приехал симфонический оркестр — был полный зал, овации, артистов долго не отпускали. Мы ходили всей семьей. Такое событие вдохновляет. Кукольный театр тоже показал удивительное представление», — рассказал многодетный отец.

Михаил Ведерников обратил внимание, что правительство области и областной комитет по культуре последние годы работает именно в направлении масштабирования крупных культурных мероприятий на муниципалитеты, и это направление деятельности останется приоритетом.

«Очень активную работу в этом плане проводят территориальные общественные самоуправления — выигрывают гранты, организуют различные праздники, благоустраивают и создают инфраструктуру. Все дружные, глаза горят», — обратил внимание губернатор.

По итогам общения с многодетными семьями Михаил Ведерников взял несколько вопросов для дальнейшей проработки.