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Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. ВИДЕО

Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. Видеопоздравление опубликовала администрация города.

Видео: администрация города Великие Луки

«От всего сердца поздравляю великолучан с этим праздником, с Днём города. Это большое событие в любой стране, любой области. Для Великих Лук это как никогда важно, ценно. Если учитывать, что первый камень Петр I заложил в крепости, то эти события для меня и Петра являются очень ценными. Наша флотилия, которая сегодня проплывала по Ловати, представляет крупицу той армады, которая была в то время. Рад, что люди, которые пришли это все увидеть, получили незабываемые впечатления. Надеюсь, что в будущем нас ждет ещё больше свершений», - сказал Петр I.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Великих Лук, а именно в акватории и на набережной реки Ловать начался фестиваль «Петровская флотилия Петра I».

Фестиваль открыл сам Петр Великий, который вместе со своей свитой проплыл по Ловати и поприветствовал великолучан, а также гостей города.

Старт всем праздничным мероприятиям дал «Великолукский благовест».