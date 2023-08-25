Общество

Михаил Ведерников: Великие Луки — город-труженик

С 857-летием со дня первого упоминания в летописи от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников жителей Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«Великие Луки — город с большим историческим прошлым, свидетель множества битв и сражений. Великолучане храбро бились с ливонскими рыцарями, литовскими и польскими завоевателями, обороняли крепость от войск Стефана Батория. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, Великие Луки по праву носят звание «Город воинской Славы». Сегодня Великие Луки — город-труженик, настоящий промышленный центр региона. Он вносит большой вклад в укрепление научного, промышленного и инновационного потенциала Псковской области, в создание высокотехнологичных рабочих мест», - сказал он.

Глава региона отметил, что город славится сильной спортивной школой, воспитавшей целый ряд талантливых спортсменов, с гордостью носит звание «Столица воздухоплавания», каждый год собирая воздухоплавателей со всей страны.

«Забота о своей малой родине объединяет многие поколения талантливых и трудолюбивых великолучан, преданных этой земле. От всей души благодарю всех, кто здесь живёт и трудится, за верность родному краю и большой вклад в его развитие. Желаю вам неиссякаемых сил, счастья, мира, благополучия, воплощения созидательных планов и всего самого доброго!» - заключил он.